Американське озброєння надходитиме Збройним силам України "стабільним потоком". Про це на онлайн-зустрічі у форматі Рамштайн заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

У понеділок, 20 травня, у віртуальному форматі відбулося 22-е засідання контактної групи з координації постачання зброї Україні. Крім Остіна, на ньому були присутні міністр оборони України Рустем Умеров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

У вступному слові міністр оборони США зазначив, що засідання відбувається "у дуже важкий момент", коли російські війська розпочали новий наступ на українській території.

Але ми збираємося продовжувати надавати Україні підтримку, якої вона потребує. США, як і раніше, сповнені рішучості зробити свій внесок. Завдяки ухваленню додаткових асигнувань ми продовжимо схвалювати значні пакети допомоги для України. Ви бачитимете стабільний потік американської допомоги Україні тиждень за тижнем.

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Глава Пентагону наголосив, що США вже забезпечили поставки пріоритетної для України техніки, і ще більша допомога перебуває в дорозі. До неї входять додаткові боєприпаси для систем ППО NASAMS та Patriot, реактивні системи залпового вогню HIMARS, боєприпаси для зенітних ракет Stinger, а також протитанкові системи Javelin та AT-4.

За словами глави Пентагону, з лютого 2022 року члени контактної групи надали для підтримки України понад $95 млрд. На сьогоднішньому засіданні, як заявив Ллойд Остін, американська сторона добиватиметься від закордонних партнерів узгодження щодо постачання Україні додаткових засобів ППО.

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Нагадаємо, Україна у пріоритетному порядку просить у США безпілотники MQ-9 Reaper.