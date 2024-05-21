У вівторок рано вранці, 21 травня, в Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги в області.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Харківського міського голови Ігоря Терехова.

Ранок у Харкові починається зі звуку вибуху.

Крім того, в поліції Харківської області заявили про кілька вибухів у місті. Також в правоохоронних органах закликали місцевих жителів перебувати в укриттях та дотримуватися правила "двох стін".

В Харкові чути вибухи. Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102.

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ заявляли про фіксацію активності ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря та на східному напрямку.

Додамо, що пізніше військові попередили про загрозу балістики зі сходу.

Раніше ми писали про те, що Україна зберігає контроль на Харківщині та донецьких напрямках.