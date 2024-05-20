Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 20 травня розповів про ситуацію на донецьких напрямках та на Харківщині. За його словами, незважаючи на російські обстріли керованими авіабомбами, Україна зуміла зберегти контроль над усіма територіями.

Він також підкреслив на необхідності додаткових систем протиповітряної оборони та нових бойових літаків.

Говорив сьогодні з Головкомом щодо ситуації, зокрема, на донецьких напрямках, на Харківщині. Всюди зберігаємо контроль. Російські вбивці активно застосовують керовані авіабомби – і в районах міста Часів Яр, і на Покровському напрямку, і в районі Липців на Харківщині, і в інших місцях боїв. Це знову й знову повертає до потреби в ППО – у додаткових системах захисту, які могли б суттєво зменшити складнощі для наших воїнів і загрозу для наших міст і громад. А також це стосується підготовки переходу наших Повітряних сил на нові бойові літаки, - сказав Зеленський.

Президент подякував усім партнерам, які розуміють потребу України в протиповітряній обороні та визнали "її значення як реальної стратегічної сили ППО в цьому конфлікті".