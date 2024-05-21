Найбільше поле півоній в Україні розквітло у селищі Глибока на Буковині. Одночасно на площі 4-х гектарів - сто тисяч кущів різних сортів та яскравих кольорів. Цвістимуть півонії ще кілька тижнів. Відвідувачі вже з'їжджаються з різних регіонів України, щоби помилуватися квітами та відволіктися. Надихнулася красою і наша Ольга Лучек.

Квітковий клаптик раю - так називають це поле відвідувачі. Тут буяє на повну красу найбільша колекція півоній в Україні. Ці королівські квіти зачаровують своєю яскравою красою та неймовірним запашним ароматом.

І навіть легкий дощ тут нікого не лякає. Відвідувачів заворожує як форма бутона, так і палітра кольорів. Робить світлини на згадку і Володимир із Тернополя. Він майже два роки воював на Запорізькому напрямку, отримав поранення, нині на реабілітації.

Володимир, відвідувач поля півоній:

За лікування трохи поправився, та й треба рухатись, спортзал, що там годину-дві й все, десь ще чимось треба зайнятися, щось побачити, бо потім наступна відпустка через пів року, там 15 днів.

Світлини на згадку вже мають і Оксана з донькою Поліною. Вони приїхали з Хмельниччини.

Оксана та Поліна, відвідувачки поля півоній:

Піони - це одні з моїх улюблених квітів. Вони одні з перших розпускаються, вони вже приносять нам очікування літа, тепла і вони дуже гарні саме в букетах ці квіти, закінчення школи також символізується цією квіткою.

Понад сто п'ятдесяти сортів півонії різноманітних відтінків - розквітли одночасно на цьому полі.

Петро Тоненчук, власник поля півоній:

В тому році ми збільшили до 4 гектарів наше поле. Якщо так дивитися, то у нас зараз тут близько ста тисяч кущів. І це все або Голландія, або Сполучені Штати, або Китай.

Відвідувачі зізнаються: поле півоній справді відволікає від побуту та тривожних подій.

Катерина та Олександр, відвідувачі поля півоній:

Я думаю, що ми навіть сюди повернемось ще разочок.

10 років тому в Україні важко було уявити, що хтось буде вирощувати квіти у таких масштабах, таку красу, раніше ми вирощували що, картоплю, збирали колорадських жуків, а зараз мені здається, дуже добре, коли люди повертаються з Європи й переймають їхній досвід, їхні ідеї - і все це успішно реалізовують тут.

У своєму догляді ці королівські квіти невибагливі, кажуть власники поля.

Петро Тоненчук, власник поля півоній:

Якщо дивитися зі сторони домашнього вирощування, легка рослина, легкі квіти, які можна в себе вдома вирощувати, але якщо дивитися з професійної тематики, коли потрібно видати букет або квіткову продукцію, там вже звичайно є свої нюанси.

Частинку поля півоній із собою забирає Катерина. Дівчина приїхала з Вінниці, зібрала ніжний букет рожевих квітів.

Катерина, відвідувачка поля півоній

Не знаю, вони є досить різного відтінку, я знаю, що є на цих полях також квіти, які змінюють свій відтінок від яскравого до білого, тому щось у них є своє особливе, подобаються вони.

Цвістиме поле півоній ще кілька тижнів. Тож охочі вдихнути імператорський аромат цих квітів іще мають таку можливість.