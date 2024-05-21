Закон про мобілізацію засуджених має ряд обмежень. Про це заявила у ефірі телемарафону "Єдині новини" заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька.

"Це буде залежати від волі самих засуджених: укладати контракт, подавати заяви. У цьому законі саме бажання засудженого, його мотивація укласти контракт із ЗСУ і, таким чином, отримати умовно дострокове звільнення є визначальним. Тому, коли ми говоримо про цифри, кількість засуджених, які б хотіли приєднатись - це лише попередні дані, покаже все практика. Якщо говорити про час, ми вже розпочали роботу з тим, щоб ті, хто виявив бажання і склали заяви відповідні, зараз проходять ВЛК, знайомляться із командирами. Відповідно командири військових частин дають свою згоду по конкретній людині і ми передаємо матеріали до суду", - зазначила Висоцька.

Вона додала: "Закон має ряд обмежень, тобто статей. Це, як правило, дуже важкі насильницькі злочини: вбивства двох і більше людей, сексуальні злочини, посягання на життя правоохороннців. Не всі категорії засуджених зможуть скористатися".