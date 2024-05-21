На Львівщині чоловік два тижні мешкав у лісі, ховаючись від мобілізації, та побив поліцейського, який зупинив його для перевірки документів. Про це пишуть місцеві ЗМІ із посиланням на рішення суду.

Житель Волині пішов з дому 8 травня та "оселився" у лісі Львівської області, щоб уникнути мобілізації. Чи отримав він уже вдома повістку, не уточнюється. Вдома його оголосили зниклим безвісти. На суді він пізніше заявив, що хотів виїхати за кордон.

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Вранці 16 травня у місті Турка у Самбірському районі його зупинив поліцейський для перевірки документів. Чоловік, "злякався", що отримає повістку, тому тричі вдарив копа кулаком по обличчю і спробував втекти. Поліцейський наздогнав його біля автомобіля та отримав ще кілька ударів ногами по тілу.

Хоч і побитий, він зміг затримати "ухилянта". Суд призначив йому цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, в Україні розшукують майже 100 тисяч ухилянтів. Верховний Суд дав роз’яснення, коли ухилення від мобілізації не карається законом.