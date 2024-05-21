На Львівщині чоловік два тижні ховався у лісі від мобілізації і побив поліцейського [ Редагувати ]
На Львівщині чоловік два тижні мешкав у лісі, ховаючись від мобілізації, та побив поліцейського, який зупинив його для перевірки документів. Про це пишуть місцеві ЗМІ із посиланням на рішення суду.
Житель Волині пішов з дому 8 травня та "оселився" у лісі Львівської області, щоб уникнути мобілізації. Чи отримав він уже вдома повістку, не уточнюється. Вдома його оголосили зниклим безвісти. На суді він пізніше заявив, що хотів виїхати за кордон.
Вранці 16 травня у місті Турка у Самбірському районі його зупинив поліцейський для перевірки документів. Чоловік, "злякався", що отримає повістку, тому тричі вдарив копа кулаком по обличчю і спробував втекти. Поліцейський наздогнав його біля автомобіля та отримав ще кілька ударів ногами по тілу.
Хоч і побитий, він зміг затримати "ухилянта". Суд призначив йому цілодобовий домашній арешт.
Нагадаємо, в Україні розшукують майже 100 тисяч ухилянтів. Верховний Суд дав роз’яснення, коли ухилення від мобілізації не карається законом.
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