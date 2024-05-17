Президент Уккараїни Володимир Зеленський підписав закон про збільшення штрафів за порушення мобілізації та військового обліку. Про це свідчить картка документа на сайті Верховної Ради.

За порушення правил військового обліку (ст. 210 Кодексу про адміністративні правопорушення) встановлюються такі штрафи:

у мирний час - від 3400 до 5100 грн;

повторно впродовж року - від 5100 до 8500 грн;

в особливий період - від 17 000 до 25 500 грн.

Водночас за порушення законодавства про оборону та мобілізацію (ст. 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення) встановлюються такі штрафи:

у мирний час - від 5100 до 8500 грн для громадян,

від 17 000 до 25 500 грн - для посадових і юридичних осіб;

повторно впродовж року - від 8500 до 11 900 грн для громадян, від 25 500 до 34 000 грн - для на посадових і юридичних осіб;

в особливий період – від 17 000 до 25 500 грн для громадян, від 34 000 до 51 000 грн - для на посадових і юридичних осіб.

Штрафи накладатимуть впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення.

Законт передбачає, що в ТЦК можуть не складати протоколи за порушення правил військового обліку та мобілізації за статтями 210 та 210-1 КУпАП у випадку неявки належно повідомленої особи та за наявності у ТЦК документів, що підтверджують отримання виклику.

Нагадаємо, з 18 травня усі військовозобов'язані українці мають впродовж 60 днів оновити в ТЦК свої дані - телефон, електронну пошту за наявності та фактичне місце проживання.

Раніше "Подробиці" писали про те, хто отримає відстрочку та буде заброньований від мобілізації.