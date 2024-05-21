Додатковий мільярд євро на посилення українського ППО знайшла і незабаром передасть нашій державі Німеччина. З такою заявою виступила міністерка закордонних справ Німеччини. Анналена Бербок відвідала Київ 21 травня. Зустрілася, зокрема, із Володимиром Зеленським та українським колегою Дмитром Кулебою. Запланований на 21 травня візи до Харкова міністерка скасувала з міркувань безпеки. Вона закликала європейських партнерів надати більше систем протиповітряної оборони. Раніше Німеччина очолила європейську ініціативу з пошуку додаткових систем ППО.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Німеччина вже оголосила про передачу однієї батареї "Петріот" Україні. Продовжується постачання систем IRIS-T, Skynex, Gepard. І Німеччина працює з іншими країнами для того, щоб вони теж передавали свої системи ППО Україні. Я дякую уряду Німеччини. І зокрема, Анналені, за це лідерство. Зокрема, ми все ще потребуємо систем ППО. Кожен в Європі має чесно сказати собі: якщо росію не зупинити зараз, то рано чи пізно її ракети полетять далі.

Анналена Бербок, міністерка закордонних справ ФРН: