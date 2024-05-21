Бербок у Києві: якої допомоги чекати від Німеччини [ Редагувати ]
Додатковий мільярд євро на посилення українського ППО знайшла і незабаром передасть нашій державі Німеччина. З такою заявою виступила міністерка закордонних справ Німеччини. Анналена Бербок відвідала Київ 21 травня. Зустрілася, зокрема, із Володимиром Зеленським та українським колегою Дмитром Кулебою. Запланований на 21 травня візи до Харкова міністерка скасувала з міркувань безпеки. Вона закликала європейських партнерів надати більше систем протиповітряної оборони. Раніше Німеччина очолила європейську ініціативу з пошуку додаткових систем ППО.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Німеччина вже оголосила про передачу однієї батареї "Петріот" Україні. Продовжується постачання систем IRIS-T, Skynex, Gepard. І Німеччина працює з іншими країнами для того, щоб вони теж передавали свої системи ППО Україні. Я дякую уряду Німеччини. І зокрема, Анналені, за це лідерство. Зокрема, ми все ще потребуємо систем ППО. Кожен в Європі має чесно сказати собі: якщо росію не зупинити зараз, то рано чи пізно її ракети полетять далі.
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ ФРН:
Я тут, бо як молоді в Харкові, так і всім українцям, хочу сказати: ми вас бачимо, ми бачимо ваші життя. Ви не одні. І ми все робимо для того, щоб ваше повсякденне життя знову було таким, що можна ходити до школи не під землею, грати й просто насолоджуватись життям без повітряних тривог. Життя продовжується, і кожен день ми будемо вас підтримувати. Краща оборона від ракетного терору росії - це ППО.
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