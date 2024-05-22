Відключення світла в Україні сьогодні, 22 травня, почнуться з 20:00. Раніше планувалося, що обмежування введуть з 18:00. Про це повідомляє "Укренерго".

Як зазначається, сьогодні в усіх регіонах з 00:00 до 07:00 для промислових та побутових споживачів діяли графіки погодинних відключень.

"Укренерго" скасував обмеження споживання в усіх областях з 07:00 до 20:00. Цьому сприяла сонячна погода, дефіцит в енергосистемі зменшився.

Ввечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України з 20:00 до 24:00. Обмеження введуть для промисловості та звичайних споживачів. Тобто скасували графіки погодинних відключень світла з 00:00 до 07:00.

Раніше ми писали про те, що в Сумах відновлюють електропостачання та подачу води після ворожого обстрілу.