В Україні змінили графіки відключень світла [ Редагувати ]
Відключення світла в Україні сьогодні, 22 травня, почнуться з 20:00. Раніше планувалося, що обмежування введуть з 18:00. Про це повідомляє "Укренерго".
Як зазначається, сьогодні в усіх регіонах з 00:00 до 07:00 для промислових та побутових споживачів діяли графіки погодинних відключень.
"Укренерго" скасував обмеження споживання в усіх областях з 07:00 до 20:00. Цьому сприяла сонячна погода, дефіцит в енергосистемі зменшився.
Ввечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України з 20:00 до 24:00. Обмеження введуть для промисловості та звичайних споживачів. Тобто скасували графіки погодинних відключень світла з 00:00 до 07:00.
Раніше ми писали про те, що в Сумах відновлюють електропостачання та подачу води після ворожого обстрілу.
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