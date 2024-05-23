23 травня у Харкові пролунали вибухи. Їх було щонайменше п'ять.

Про це в Telegram повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

"У Харкові вибух. Будьте обережні - можливі ще удари по місту", - зазначив Терехов.

Пізніше він попередив про три вибухи, які пролунали у Харкові. Місцеві ЗМІ пишуть про серію з п'яти вибухів.

"Щонайменше пʼять ударів завдали окупанти", - написав пізніше голова ОВА.

Пізніше стало відомо, що окупанти вдарили по цивільному підприємству, яке займається звичайним друком.

Попередньо - один загиблий, постраждали шість осіб. Є загорання цеху з папером.