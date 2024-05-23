В Харкові пролунала серія вибухів: є загиблий (оновлено) [ Редагувати ]
23 травня у Харкові пролунали вибухи. Їх було щонайменше п'ять.
Про це в Telegram повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
"У Харкові вибух. Будьте обережні - можливі ще удари по місту", - зазначив Терехов.
Пізніше він попередив про три вибухи, які пролунали у Харкові. Місцеві ЗМІ пишуть про серію з п'яти вибухів.
"Щонайменше пʼять ударів завдали окупанти", - написав пізніше голова ОВА.
Пізніше стало відомо, що окупанти вдарили по цивільному підприємству, яке займається звичайним друком.
Попередньо - один загиблий, постраждали шість осіб. Є загорання цеху з папером.
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