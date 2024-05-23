Перший етап підвищення цін на пальне заплановано на 1 липня. Про це розповів Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор "Консалтингової групи А-95" в ефірі телемарафону.

"Наразі це тільки законопроєкт. Перший етап підвищення заплановано на 1 липня. Я вважаю, що не обовʼязково ціна зросте. Якби сьогодні запроваджували ці зміни, би в взагалі не відчули змін на бензин та дизель, оскільки ціна падає через сприятливу зовнішню конʼюнктуру.

Що буде через місяць - 1 липня, важко сказати. Якщо й тоді ціна буде йти на зниження, думаю, ніхто цього і не побачить. У будь-якому разі йдеться про 1,5 - 2 грн. Це, на мій погляд, не дуже трагічно", - сказав Куюн.

Також він прокоментував чутки про підвищення цін до 80 грн за літр.

"Сьогодні лунають цифри 75-80 грн за літр, абсолютно незрозуміло, звідки люди взяли ці цифри. Йдеться про досить "косметичне" збільшення цін, яке є буденним, зазвичай люди навіть цього не помічають", - відповів експерт.