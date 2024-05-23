Ціни на пальне в Україні: експерт розповів, чи очікувати вартості 80 грн за літр [ Редагувати ]
Перший етап підвищення цін на пальне заплановано на 1 липня. Про це розповів Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор "Консалтингової групи А-95" в ефірі телемарафону.
"Наразі це тільки законопроєкт. Перший етап підвищення заплановано на 1 липня. Я вважаю, що не обовʼязково ціна зросте. Якби сьогодні запроваджували ці зміни, би в взагалі не відчули змін на бензин та дизель, оскільки ціна падає через сприятливу зовнішню конʼюнктуру.
Що буде через місяць - 1 липня, важко сказати. Якщо й тоді ціна буде йти на зниження, думаю, ніхто цього і не побачить. У будь-якому разі йдеться про 1,5 - 2 грн. Це, на мій погляд, не дуже трагічно", - сказав Куюн.
Також він прокоментував чутки про підвищення цін до 80 грн за літр.
"Сьогодні лунають цифри 75-80 грн за літр, абсолютно незрозуміло, звідки люди взяли ці цифри. Йдеться про досить "косметичне" збільшення цін, яке є буденним, зазвичай люди навіть цього не помічають", - відповів експерт.
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