Кабмін зобов'язав обленерго зробити графіки відключення світла справедливими [ Редагувати ]
Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою для обленерго встановлюються правила щодо графіків відключення електроенергії.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
Минулого разу ми говорили також про важливість справедливих графіків відключень. Сьогодні затверджуємо відповідну постанову уряду, яка зобов’язує обленерго забезпечити рівномірну та справедливу черговість відключень.
За його словами, постановою також визначено, що пріоритетне енергозабезпечення матимуть об’єкти критичної інфраструктури, лікарні, військові підприємства та підприємства, які виконують мобілізаційні завдання.
Шмигаль заявив, що урядовці "в щоденному режимі працюють, аби покращити ситуацію в енергетиці" та визначив три ключові завдання:
- Перше - це децентралізація енергосистеми та розвиток відновлювальної енергетики, бо це також менш вразливі для ворога об’єкти.
- Друге - це подальша інтеграція з ЄС та розширення можливостей для імпорту електроенергії.
- Третє - це ремонти та відновлення того, що зараз критично важливо відновити.
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