"Укренерго" змінило час відключень світла [ Редагувати ]
"Укренерго" змінило час відключень світла на пʼятницю, 24 травня.
Про це заявив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко, про це свідчить його допис у Facebook.
Так. НЕК "Укренерго" вкотре покращує свій денний прогноз - з 11 до 14 без відключень.
Раніше "Укренерго" повідомляло, що 24 травня в Україні відключення світла будуть протягом усієї доби.
Дивіться також, скільки ще можуть тривати відключення світла.
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