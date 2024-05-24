"Укренерго" змінило час відключень світла на пʼятницю, 24 травня.

Про це заявив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко, про це свідчить його допис у Facebook.

Так. НЕК "Укренерго" вкотре покращує свій денний прогноз - з 11 до 14 без відключень.

Раніше "Укренерго" повідомляло, що 24 травня в Україні відключення світла будуть протягом усієї доби.

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