Генеральний штаб ЗСУ оптимізує штат деяких структурних підрозділів та органів військового управління. Планується зменшити кількість особового складу на 60%. Про це на брифінгу розповів начальник Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ бригадний генерал Євген Острянський.

У лютому-березні цього року, в Генеральному штабі проведено функціональне обстеження, за результатами якого прийнято рішення щодо оптимізації штатної чисельності деяких структурних підрозділів та органів військового управління. Цей процес включає розформування низки військових організаційних структур, формування нових, а також проведення оптимізації уже існуючих. Зазначені заходи дозволять усунути дублювання функцій, а також зменшити штатну чисельність на 60 відсотків.

За рахунок вивільненого особового складу планується доукомплектувати органи управління оперативного та тактичного рівнів, а також бойові військові частини. Це, в свою чергу, дасть змогу здійснювати ротації підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання в зоні бойових дій.

Ми розуміємо, що в умовах війни в першу чергу повинні посилюватися ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ.

Окрім цього, на даний час розробляються стратегії розвитку видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України до 2035 року. Це покликано сформувати пріоритети та напрямки їх розвитку, визначити роль та місце в системі застосування Сил оборони.

Особлива увага в цьому процесі приділяється новим зразкам озброєння та військової техніки, перспективам їх застосування на полі бою.



Крім того, тривають заходи з удосконалення структури Збройних Сил України, серед яких і формування Командування Сил безпілотних систем ЗСУ.