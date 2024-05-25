25 травня близько 1:00 російські війська завдали чотири ракетні удари по Харкову та Харківському району. За попередньою інформацією, російська армія використала балістичні ракети типу С-300.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

У Слобідському районі одне влучання зафіксовано в будівлю ліцею, інше – у промисловій зоні. Травмованих немає, але пошкоджено 15 приватних автомобілів та фасад дев’ятиповерхового житлового будинку.

У Харківському районі дві ракети влучили у відкриту місцевість. Травмованих також немає.

За словами Ігоря Терехова, внаслідок влучання ракети С-300 зруйновано майстерню освітнього закладу, 31 автомобіль, частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо. Постраждав і супермаркет поблизу.