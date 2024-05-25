Зараз у російській неволі знаходяться понад 400 українських жінок. Чимало з них - незаконно утримувані цивільні.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Росіяни станом на зараз тримають в полоні 403 українських жінок. Серед полонених є такі, доля яких невідома з 2014 року, зниклі безвісти. На численні звернення із вимогою повернути поневолених жінок російська сторона відповідає мовчанкою та ігнорує всі звернення.

Умови утримання українських жінок у російські неволі не відповідають Третій Женевській конвенції про поводження з військовополоненими, - наголосили в Штабі.

Звільнені з полону жінки твердять серед іншого про приниження, негуманні умови утримання, недостатнє харчування, неможливість отримати кваліфіковану медичну допомогу та зв'язатися з рідними.