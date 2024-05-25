В Україні 25 травня можливі відключення світла за графіками. Електроенергії може не бути ввечері.

Про це повідомило Міненерго.

За даними енергетиків, минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Румунії та Польщі.

Також застосовувалися графіки погодинних відключень споживачів. Їхнє застосування можливе сьогодні з 20:00 до 22:00, - додали в Міненерго.

Нагадаємо, рішення про підвищення тарифу на світло буде ухвалено урядом до кінця травня. Але, ймовірно, підвищення не буде однаковим для всіх, а буде залежати від рівня споживання електрики.