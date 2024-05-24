Українцям до кінця травня підвищать тариф на світло: деталі [ Редагувати ]
Рішення про підвищення тарифу на світло буде ухвалено урядом до кінця травня. Але, ймовірно, підвищення не буде однаковим для всіх, а буде залежати від рівня споживання електрики.
Про це на годині запитань до уряду в парламенті заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
Це питання на розгляді, сьогодні ми проводимо остаточні розрахунки, рішення буде ухвалено в найближчий тиждень, тобто до кінця травня... Ми наразі розглядаємо диференційований підхід. Я не думаю, що буде просто один тариф змінено на інший - буде диференціація залежно від обсягів споживання електроенергії.
Як пояснив Галущенко, сьогодні тариф на світло для населення не покриває собівартості виробництва електроенергії. А такі компанії, як "Енергоатом" та "Укргідроенерго", виплачують різницю між ринковою ціною кіловат-години й тарифами для населення.
Раніше ми писали про те, що тарифи на електроенергію для населення, ймовірно, зростуть вже з 1 червня до рівня 4,5-5 грн/кВт. Про це заявив член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк..
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