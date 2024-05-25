Вранці 23 травня українські дрони атакували військову частину 818-го окремого радіотехнічного центру, розташовану в селищі Глибокий під Армавіром у Краснодарському краї. Після атаки сталася пожежа, про постраждалих невідомо.

У мережі поширили фотографії, на яких, як стверджується, показані наслідки удару по військовій частині. Вони підтверджують пошкодження антени споруди надгоризонтної радіолокаційної станції "Воронеж-ДМ".

"Воронеж-ДМ", супутниковий знімок від Google Earth

Видання Defense Express пише, що пошкоджені адміністративні будинки для розміщення персоналу та управління РЛС.

Колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін підтвердив, що пошкоджений об'єкт російської Системи попередження про ракетний напад (СПРН) для виявлення факту пуску балістичних ядерних ракет.

Пошкоджена в результаті атаки українських БПЛА загоризонтна РЛС "Воронеж-ДМ"

"Воронеж-ДМ" входить до сімейства стаціонарних загоризонтних радіолокаційних станцій великої дальності "Воронеж".

РЛС призначені для виявлення космічних та аеродинамічних об'єктів, у тому числі балістичних та крилатих ракет. Почали надходити на озброєння у 2009-2016 роках.

На цій схемі пошкоджена РЛС "Воронеж-ДМ" позначена цифрою "10"

Станція "Воронеж-ДМ" входить до російської системи попередження про пуски ядерних ракет, станція забезпечує радіолокаційний контроль на відстані до 6000 км і здатна одночасно контролювати до 500 об'єктів.

РЛС "Воронеж" у Армавірі Краснодарського краю поставили на бойове чергування у 2013 році. На відкритті станції був присутній володимир путін.

Загалом вздовж південних та західних кордонів росії стоять не менше 10 РЛС "Воронеж" різного діапазону.

Антенна РЛС типу "Воронеж"