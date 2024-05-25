Від Норвегії до Польщі буде створено "мур з дронів" для захисту прикордонних зон з росією та Білорусію за допомогою безпілотників. Про це оголосили за підсумками переговорів глави МВС Литви Агни Білотайте з міністрами внутрішніх справ країн Балтії, Польщі, Фінляндії та Норвегії. Про це повідомляє МВС Литви.

За словами Агни Білотайте, росія та Білорусь постійно намагаються "дестабілізувати внутрішню безпеку та громадський порядок" держав у регіоні, тому цим країнам необхідно посилити безпеку на кордоні.

Весь регіон стикається з аналогічними загрозами, що координуються росією та Білорусією: інструменталізацією міграції, кібератаками, дезінформацією, саботажем критично важливої інфраструктури та іншими гібридними загрозами.

За словами глави МВС Литви, зусилля щодо відбиття таких загроз мають бути спільними, тому країнам необхідно провести навчання з відпрацювання евакуації населення в регіональному масштабі, а також створити зовнішній захист кордону ЄС за допомогою безпілотників.

Це абсолютно нова річ - дроновий кордон від Норвегії до Польщі, метою якого буде захист нашого кордону за допомогою дронів та інших технологій. Не лише фізична інфраструктура, системи спостереження, а й використання дронів та інших технологій, які б дозволили нам захиститися від провокацій з боку недружніх країн і запобігти контрабанді.

Вона уточнила, що безпілотний кордон буде створено за рахунок коштів Євросоюзу. За її словами, Литва вже планує посилити безпеку на кордоні за допомогою безпілотників, прикордонна служба республіки нещодавно створила спеціальний підрозділ безпілотних літальних засобів, а також закуповує додаткові дрони та системи для боротьби з ними.

На початку травня Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах росії в країні Ленара Салімулліна. Естонія звинувачує росію у перешкодах сигналу GPS у регіоні, звинувачення передали російському дипломату. Своїми діями росія завдала серйозної шкоди авіасполученню в регіоні. Збої в роботі GPS призвели до зупинки польотів між Гельсінкі та Тарту.

Аналогічні звинувачення на адресу росії 5 травня висунула міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен. Вона заявила, що за останній рік влада Фінляндії отримала сотні повідомлень про перешкоди в роботі GPS від фінських пілотів, зокрема у Фінській затоці.

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Нагадаємо, ЗСУ перестали використовувати деякі види високотехнологічної зброї через російські перешкоди.