Гарантії безпеки для України: що увійшло до нової угоди з Іспанією [ Редагувати ]
У понеділок, 27 травня, президент України Володимир Зеленський підписав двосторонню угоду щодо гарантій безпеки з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Документ передбачає співпрацю у низці сфер.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.
Згідно з текстом угоди, вона передбачає посилення співробітництва між Україною та Іспанією, щоб надати українській державі можливості захистити себе від російської агресії, а також стримати можливу майбутню агресію.
Іспанія допоможе Україні підтримувати:
- економічну стабільність;
- відновлення;
- стійкість;
- програму реформ.
У документі вказується, що Україна та Іспанія співпрацюватимуть у:
- сфері безпеки та оборони (участь Іспанії в коаліціях артилерії, бронетехніки для України і не лише, передача Україні військової допомоги на 1 млрд євро у 2024 році, співпраця розвідки двох країн, співпраця у сфері оборонно-промислового комплексу);
- цивільній сфері (продовження гуманітарної допомоги Україні стільки, скільки потрібно, допомога українським біженцям, підтримка реформ в Україні на шляху до вступу до Євросоюзу та НАТО, допомога у відновленні України від наслідків російської агресії, допомога у розмінуванні української території);
- сфері відновлення справедливості (Іспанія продовжуватиме підтримувати українську формулу миру, у тому числі і саміт миру віту, а також намагатиметься залучити до підтримки саміту середземноморські, латиноамериканські та африканські країни);
- сфері санкцій (Іспанія продовжить підтримувати нові антиросійські санкції, а також допомагати запобігати спробам обходу тих обмежень, які вже запровадили раніше);
- сфері компенсації збитків (Іспанія продовжить спільну з Україною роботу над створенням компенсаційного механізму для відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданої російською агресією).
- разі можливого повторного нападу (Іспанія зобов'язується надати Україні консультації протягом 24 годин, а також швидку допомогу у сфері безпеки та економіки).
- В угоді наголошується, що термін її дії - 10 років. У випадку, якщо Україна стане членом НАТО до закінчення цього терміну, країни прийматимуть рішення про подальший статус документа.
Нагадаємо, що Україна та Іспанія підписали угоду про гарантії безпеки.
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