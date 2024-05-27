В Міноборони назвали чотири причини, за яких можна не приходити за повісткою до ТЦК "без наслідків": які вони

Закон визначає кілька поважних причин, за яких можна не з’являтися до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)