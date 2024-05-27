Україна та Іспанія підписали угоду про гарантії безпеки [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що Україна та Іспанія підписали угоду про забезпечення безпеки. Це стало десятим договором такого типу для Києва.
Про це йшлося на прес-конференції.
Ми зараз підписали політичний договір, який має дуже важливу роль. Це договір про майбутнє, і це приклад нашої рішучості, щоб надати Україні всі інструменти, щоб забезпечити Україну стабільністю. Ми вже десята країна, яка підписала такий договір з Україною, як в рамках декларації G7 минулого року, - заявив він.
За словами Санчеса, Іспанія бачить безпеку інтегрованою, тому є кілька сфер фінансова, військова, виробництва між Україною та Іспанією.
Підтримка, реконструкція, відновлення та розмінування - це ті теми, які охоплює договір. Іспанія надала велику підтримку за два роки і зобов'язується ще підтримувати на мільярд євро для того, щоб посилити спроможність України. Звичайно, це протиповітряна оборона для того, щоб захистити цивільне населення, інфраструктури, міста, які продовжують страждати від атак, - додав він.
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