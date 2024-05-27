У понеділок, 27 травня, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав прийнятий парламентом 22 травня закон №8329 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок i домашньому насильству та боротьбу з цими явищами".

Серед іншого, під час розгляду справ про насильство стосовно жінок і домашнє насильство суди вирішуватимуть питання про направлення агресорів на проходження програми для кривдників з обов’язковим обґрунтуванням такого рішення у постанові про адміністративне правопорушення за цією категорією справ.

Також передбачається визнавати дітей-свідків правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством та насильством за ознакою статі, потерпілими.

​Кодекс України про Адміністративні порушення доповнено новими статтями 173-6 (вчинення насильства за ознакою статі) та 173-7 (сексуальна претензія).

Тепер за скоєння будь-якого насильства щодо людини за ознакою статі, а також за стереотипні уявлення про соціальну роль чоловіка та жінки, що завдало шкоди фізичному чи психологічному здоров'ю, передбачені штрафи у розмірі від 1 700 грн до 3 400 грн.

Також такі дії можуть каратися громадськими роботами терміном від 20 до 40 годин, або виправними роботами терміном до одного місяця за вирахуванням 20% заробітку.

Документ також передбачає покарання за сексуальне домагання, здійснене вербальним чи невербальним шляхом, у тому числі через електронну комунікацію, тобто повідомленнями у соцмережах чи через месенджери. Таких "залицяльників" штрафуватимуть на суму від 1 360 до 2 720 грн, або каратимуть громадськими чи виправними роботами.