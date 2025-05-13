За "сексуальну агресію" щодо двох жінок Жерара Депардьє засудили до 18 місяців позбавлення волі умовно. Паризький кримінальний суд також вніс 76-річного актора до офіційного списку осіб, які вчинили сексуальні злочини.

Депардьє на оголошення вироку не з'явився, він був представлений у суді своїм адвокатом. В останні тижні перед судом актор проводив час на Азорських островах, де брав участь у зйомках фільму.

Прокурор вимагав засудити його до півтора року позбавлення волі та штрафу 20 000 євро. Звинувачення також наполягало, що актор має виплатити компенсацію жертвам, пройти курс у психолога та бути внесеним до реєстру осіб, які вчинили сексуальні злочини.

Звинувачення проти актора висунули художниця-декораторка Амелі та асистентка режисера Сара. Обидві співробітниці кіностудії заявили, що під час зйомок картини "Зелені віконниці" у 2022 році Жерар Депардьє грубо висловлювався щодо них і дозволяв собі торкатися їхніх інтимних частин тіла.

54-річна Амелі заявила суду, щона знімальному майданчику актор обхопив її ногами та схопив за стегна. Потім він чіпав і стискав її сідниці та груди, супроводжуючи свої жести непристойними зауваженнями:

Підійди і доторкнися до моєї великої парасольки! Я збираюся засунути її у твою п****!

Інша заявниця - третя помічниця режисера 34-річна Сара розповіла, що вона супроводжувала актора з гримерки, коли він поклав руку їй на сідниці.

Обидва позивачі вимагали від актора значних компенсацій. Адвокат Амелі серед іншого запросила 12 000 євро на відшкодування моральної та професійної шкоди, ще 10 000 євро - за "вторинну віктимізацію" своєї клієнтки.

Захисник Сари вимагав 10 000 євро за моральні збитки, 1 000 євро - за професійні, ще 1 400 євро - на відшкодування медичних витрат та 3 070 євро - за витрати у справі.

Захист Депардьє клопотав про виправдання, стверджуючи, що він став жертвою змови, організованої феміністками та паризькою прокуратурою, які бажають "скинути священного монстра кінематографа". Адвокат актора Жеремі Асус (його поведінку у Франції називали образливим) називав позивачів "брехунами", "продажними" та "істеричними".

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Проти Депардьє розслідується й інша справа про сексуальне насильство. Його підозрюють у зґвалтуванні актриси Шарлотти Арну в 2018 році. Вона публічно висунула проти нього звинувачення.

Восени 2023 року на телеканалі France 2 вийшов документальний фільм "Додаткове розслідування", в якому чотири жінки розповіли про сексуальне насильство з боку Жерара Депардьє.

У грудні 2023 року французька акторка Елен Даррас звинуватила Жерара Депардьє у сексуальних домаганнях на знімальному майданчику фільму "Диско" у 2007 році.

Того ж місяця іспанська журналістка Рут Баса звинуватила актора у зґвалтуванні, яке, за її словами, сталося у 1995 році. На захист Депардьє виступили 50 діячів культури Франції, зокрема актори П'єр Рішар, Венсан Перес, Кароль Буке та співачка Карла Бруні.