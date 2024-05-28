Іран вперше поставив росії новітні авіабомби для ударів по Україні.

Про це повідомляє Bild з посиланням на експерта з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке.

Зазначається, що в Курській області напередодні розбився важкий іранський безпілотник Qods Mohajer-6.

Він ніс на борту новітні іранські керовані авіабомби Qaem-5 ("Каїм-5"). У самому Ірані їх поставили на озброєння тільки 2019 року.

Очевидно, дрон мав атакувати Сумську область, але з невідомої причини впав.