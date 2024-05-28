Іран поставив росії новітні керовані авіабомби Qaem-5 [ Редагувати ]
Іран вперше поставив росії новітні авіабомби для ударів по Україні.
Про це повідомляє Bild з посиланням на експерта з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке.
Зазначається, що в Курській області напередодні розбився важкий іранський безпілотник Qods Mohajer-6.
Він ніс на борту новітні іранські керовані авіабомби Qaem-5 ("Каїм-5"). У самому Ірані їх поставили на озброєння тільки 2019 року.
Очевидно, дрон мав атакувати Сумську область, але з невідомої причини впав.
В Курської області напередодні розбився важкий іранський безпілотник Qods Mohajer-6. Він ніс на борту новітні іранські керовані авіабомби Qaem-5 ("Каїм-5"). У самому Ірані їх поставили на озброєння тільки 2019 року. Очевидно, дрон мав атакувати Сумську область, але впав. pic.twitter.com/rEKLsSphy8— up (@up_pravda) May 28, 2024
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