Де взяти гроші, щоб відбудувати усе, що зруйнували росіяни? Один з варіантів - російські заморожені активи. Зберігаються вони й в Європі, і в Сполучених Штатах. Мінфін США, до речі, погрожує новими санкціями. Цього разу європейським банкам, які попри війну і досі працюють на території росії.

А ще американське фінансове відомство допускає альтернативний план, ніж просто використання самих лише відсотків від зберігання заморожених російських коштів. Про все це детальніше - наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.

Мінфін США може посилити санкції проти європейських банків, які й досі прямо чи опосередковано працюють на росії й не згорнули там бізнес. Заявила про це головна фінансистка Америки, Джанет Єллен, яка дала дуже прозорий сигнал: продовження роботи фінансових організацій на росії "пов'язане з величезними ризиками".

Голова Мінфіну США заявила так, санкції вводитимуть "за наявності конкретних підстав", але в зоні ризику - всі, хто донині працює на росії. І проблема у тому, що за даними, яке опублікувало агентство Bloomberg, провідні банки Євросоюзу в бажанні зберегти прибутки продовжують управляти великими підрозділами на Росії, попри публічні обіцянки згорнути їхню роботу.

Тут цікава статистика: від початку повномасштабної війни сукупна кількість співробітників п'яти європейських фінансових структур на росії впала, наскільки б ви думали - на 3% відсотки.

Тоді як доходи зросли приблизно втричі шляхом високих процентних ставок.

І ще - цікаві факти.

1000 компаній залишили росію.

$107 млрд втрат.

І досі працюють з рф: 500 закреслюється - зʼявляється 1600.

За даними свіжого дослідження Єльського університету, від початку великої війни понад тисячу зарубіжних компаній вже повністю згорнули бізнес на росії. Зробили це дорогою ціною, втративши 107 мільярдів доларів! Але водночас є і ті, для кого прибутки важливіші за репутацію: таких західних фірм станом на початок весни 2024-го Єльські дослідники нарахували близько 5 сотень. А дослідження Київської школи економіки дає навіть число утричі більше - 1600 закордонних компаній. Зокрема, фінансових.

За цих умов і відомство "Лагард", Європейський центробанк вимагає від банкірів розробити чітку дорожню карту для згортання своєї діяльності на рф та виходу з російського ринку. І зараз звучать більш ніж прозорі натяки, що у разі подальшої роботи на росії європейські банки можуть потрапити під американські санкції. Тобто Вашингтон може обмежити їх доступ до американської фінансової системи. А одночасно з цим процесом йде пошук варіантів дій - щоб дати можливість Україні отримувати гроші через наявність у США та Європі заморожених російських активів.

Тут, до речі, цікава статистика.

Два роки тому після повномасштабного вторгнення рф ЄС, США, Японія і Канада заморозили російські суверенні активи, обсягом у 300 мільярдів доларів.

кремль тоді тримав по всьому світу: 190 мільярдів євро, 67 мільярдів доларів, 29 мільярдів британських фунтів. Гроші, цінні папери та облігації знайшли ще й у Токіо (на майже 35 мільярдів доларів), у Канаді - на 19 мільярдів, в Австралії (6 мільярдів), у Швейцарії - на мільярд, та навіть майже 2 мільярди - у Сінгапурі!

Більшу частину того, що кремль тримав у ЄС зараз зберігають в Європейському депозитарії у Бельгії. У штатах за різними оцінками на рахунках заморожено 4-5 мільярдів доларів з грошей Кремля; можливо до 7 мільярдів.

Основний варіант, на якому наполягає Європа, використати поки не самі кремлівські мільярди, а відсотки від їх зберігання. Але Мінфін США зараз публічно допустив альтернативу цьому плану. Дженнет Єллен заявила, що "європейський варіант" поки що залишається основним, але адміністрація Байдена не хоче "нічого знімати з обговорення'. І навіть щодо відсотків поки що немає єдності серед країн ЄС, що вже тоді говорити про конфіскацію самих коштів.

Водночас тут, у Конгресі, все ближче дедлайн, який встановив так званий REPO-акт, закон про конфіскацію кремлівських мільярдів.

Нагадаю, за законом, тут до 23 липня адміністрація має завершити інвентаризацію всіх рахунків в американських фінансових установах, де можуть зберігатися заморожені кошти рф. Не пізніше ніж до 21 жовтня всі ці дані Мінфін має доповісти Конгресу. І американські фінансисти й дипломати, до думок яких у "коридорах влади", дослухаються, переконують, що Штатам не треба чекати союзників, а показати приклад і першими конфіскувати російські гроші. Ось лише кілька думок.

Це елегантний спосіб досягти справедливості, використовуючи власні гроші росії, щоб допомогти Україні протистояти жорстокій агресії путіна.

Роберт Зеллік, експрезидент Світового банку:

Величезні кошти простоюють. Повернути їх агресору, або вони допоможуть потерпілим? Настав час вибирати.

Філіп Зеліков, старший науковий співробітник Стенфордського університету: