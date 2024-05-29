Президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що надання озброєння Україні, яка відбиває широкомасштабну військову агресію РФ, є обов'язком країн умовного Заходу.

Польський лідер під час свого візиту до столиці Чехії Праги також висловив думку, що на фронті в Україні артилерійські снаряди мають вирішальне значення.

Дуда висловився щодо агресії РФ та наголосив, що Захід повинен зробити все, щоб допомогти Україні у захисті. За його словами, у разі успіху Москви у поразки Києва у цій війні буде стратегічна загроза для всього Атлантичного регіону.

Так, Дуда в цьому контексті відзначив, що чеська ініціатива щодо передачі Силам оборони України боєприпасів має велике значення. Він підкреслив, що це наразі одна з основних пропозицій для зміцнення української обороноздатності в дуже короткий період часу.

"Чеська ініціатива має повну політичну та фінансову підтримку польської сторони", - наголосив Дуда.

Він також підтвердив готовність Польщі до ефективного транспортного озброєння для української армії.