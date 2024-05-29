Усик – Ф'юрі: оголошено дату бою-реваншу [ Редагувати ]
Абсолютний чемпіон світу в хевівейті Олександр Усик вдруге зустрінеться з британським боксером Тайсоном Ф'юрі ще в 2024 році. Про це заявив очільник Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх, повідомляється в особистому X урядовця.
Бій-реванш Усик – Ф'юрі повинен відбутися 21 грудня. Поєдинок прийме аравійська столиця Ер-Ріяд.
Бій-реванш між беззаперечним чемпіоном Олександром Усиком і чемпіоном Тайсоном Ф'юрі наразі запланований на 21 грудня 2024 року під час сезону в Ер-Ріяді. Світ знову спостерігатиме за ще одним історичним боєм.
Поки невідомо, чи переможець бою-реваншу носитиме титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Міжнародна боксерська федерація (IBF) може віддати пояс переможцю бою хорвата Хрговіча та британця Дюбуа. "Циганський Король" раніше активував опцію другого поєдинку в контракті бою за титул абсолюта.
Раніше ми писали про те, що Усика відсторонили від боксу.
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