Ворог обстріляв Нікополь: двоє загиблих, двоє поранених (фото) [ Редагувати ]
Російські війська двічі за день атакували Нікополь на Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули двоє чоловіків, поранені чоловік і жінка. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Вже двоє загиблих у Нікополі через ворожі атаки за сьогодні. У лікарні помер 52-річний чоловік, який зранку потрапив під артобстріл. Медики боролися за нього, але травми виявилися несумісними із життям.
Пообіді російські війська вбили ще одну людину. Нелюди скерували дрон-камікадзе на машину швидкої допомоги. Загинув 54-річний водій.
Поранень зазнала його 53-річна дружина. У тяжкому стані жінку госпіталізували до лікарні", - йдеться у повідомленні.
По обіді ворог вдарив по Нікополю з важкої артилерії, поранення отримали двоє чоловіків 64 та 52 років (останній загинув - ред.). У місті пошкоджені бібліотека, магазин та лінія електропередач.
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