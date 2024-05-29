Російські війська двічі за день атакували Нікополь на Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули двоє чоловіків, поранені чоловік і жінка. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вже двоє загиблих у Нікополі через ворожі атаки за сьогодні. У лікарні помер 52-річний чоловік, який зранку потрапив під артобстріл. Медики боролися за нього, але травми виявилися несумісними із життям.

Пообіді російські війська вбили ще одну людину. Нелюди скерували дрон-камікадзе на машину швидкої допомоги. Загинув 54-річний водій.

Поранень зазнала його 53-річна дружина. У тяжкому стані жінку госпіталізували до лікарні", - йдеться у повідомленні.

По обіді ворог вдарив по Нікополю з важкої артилерії, поранення отримали двоє чоловіків 64 та 52 років (останній загинув - ред.). У місті пошкоджені бібліотека, магазин та лінія електропередач.