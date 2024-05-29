НБУ ввів у обіг нову 10-гривневу монету (фото) [ Редагувати ]
Національний банк України 29 травня 2024 року презентував нову обігову пам’ятну монету "Державна спеціальна служба транспорту".
Аверс монети - ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року, на ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та герб України.
На реверсі монети по колу розміщені написи "ДЕРЖАВНА СПЕЦІАЛЬНА СЛУЖБА ТРАНСПОРТУ" та гасло її військовослужбовців: "НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВІДНОВЛЯТЬ УКРАЇНУ!".
У центрі композиції рельєфно зображено емблему служби та схематичний міст, що символізує транспортну інфраструктуру України.
Як і всі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета "Державна спеціальна служба транспорту" є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки.
Національний банк поступово підкріплюватиме обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшої їх видачі клієнтам. Прийматимуться ці монети від клієнтів як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень.
Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет. Водночас частина тиражу обігової пам’ятної монети "Державна спеціальна служба транспорту" буде сформована в спеціально оформлені ролики. До ролика входитиме 25 монет.
На спеціально оформленому сувенірному папері, в який запаковано кожний ролик, розміщено зображення емблеми Державної спеціальної служби транспорту та схематичне зображення мосту, який символізує транспортну інфраструктуру України. Тираж роликів - 20 тисяч штук.
Монету "Державна спеціальна служба транспорту" номіналом 10 гривень виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, маса - 6,4 г, діаметр - 23,5 мм, тираж - 10 000 000 штук (у тому числі 510 000 штук як сувенірна продукція). Гурт монети - рифлений.
Дизайн реверсу монети виконала Тетяна Балута; скульптор - Анатолій Демяненко.
Нагадаємо, 24 травня НБУ випустив пам’ятну монету "Орьнек. Кримськотатарський орнамент".
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