Національний банк України 29 травня 2024 року презентував нову обігову пам’ятну монету "Державна спеціальна служба транспорту".

Аверс монети - ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року, на ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та герб України.

На реверсі монети по колу розміщені написи "ДЕРЖАВНА СПЕЦІАЛЬНА СЛУЖБА ТРАНСПОРТУ" та гасло її військовослужбовців: "НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВІДНОВЛЯТЬ УКРАЇНУ!".

У центрі композиції рельєфно зображено емблему служби та схематичний міст, що символізує транспортну інфраструктуру України.

Як і всі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета "Державна спеціальна служба транспорту" є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки.

Національний банк поступово підкріплюватиме обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшої їх видачі клієнтам. Прийматимуться ці монети від клієнтів як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень.

Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет. Водночас частина тиражу обігової пам’ятної монети "Державна спеціальна служба транспорту" буде сформована в спеціально оформлені ролики. До ролика входитиме 25 монет.

На спеціально оформленому сувенірному папері, в який запаковано кожний ролик, розміщено зображення емблеми Державної спеціальної служби транспорту та схематичне зображення мосту, який символізує транспортну інфраструктуру України. Тираж роликів - 20 тисяч штук.

Монету "Державна спеціальна служба транспорту" номіналом 10 гривень виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, маса - 6,4 г, діаметр - 23,5 мм, тираж - 10 000 000 штук (у тому числі 510 000 штук як сувенірна продукція). Гурт монети - рифлений.

Дизайн реверсу монети виконала Тетяна Балута; скульптор - Анатолій Демяненко.

Нагадаємо, 24 травня НБУ випустив пам’ятну монету "Орьнек. Кримськотатарський орнамент".