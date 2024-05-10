У Нацбанку презентували пам'ятну монету "День Європи" [ Редагувати ]
Єдність України та Європи закарбували у металі. У Нацбанку презентували пам'ятну монету "День Європи" з переплетенням символів нашої країни та європейської співдружності. Нумізматичну новинку побачила Ніна Коломієць.
Другий рік поспіль Україна відзначає День Європи в унісон з країнами ЄС - 9 травня. Цьогоріч по-особливому подякувати партнерам за підтримку Україні вирішили у Нацбанку.
Андрій Пишний, голова Національного банку України:
Загальний обсяг фінансової підтримки, яку отримала Україна з початку повномасштабної війни, - 98 млрд. Важливі цифри, які роблять нас сильнішими і дають усвідомити правильність нашого вибору вчергове. Тож офіційно вручаю в День Європи пам'ятну монету вдячності.
Символ подяки передали Голові Представництва ЄС в Україні Катаріні Матерновій. Вона зауважила: навіть попри повномасштабну війну, Україна і далі впроваджує широкий план реформ, а отже, не полишає свого шляху до процвітання, демократії і зрештою миру.
Катаріна Матернова, голова Представництва ЄС в Україні:
Вам справді не потрібно чекати на вступ у ЄС, щоб поступово включатися в складну архітектуру Європейського Союзу. Один з прикладів - сьогодні ми обговорювали стратегію оборони, і Україна вже є частиною цієї стратегії. Також з вашими колегами ми говоримо про включення України в європейську платіжну систему. Це вже свідчить про наші тісні зв'язки.
Добру співпрацю закарбували і в новій монеті - на одному боці зображений тризуб, поряд з офіційним гаслом Євросоюзу "Єдність у різноманітті".
Тут ми бачимо абревіатури ЄС і України, які при поєднанні дають паросток новий, який символізує життя, новий рух.
Євген Кондратенко, начальник управління нумізматичної продукції НБУ:
Ця монета виконана із матеріалу нейзильбер, це недорогоцінний метал, щоб більше поціновувачів могли її придбати.
Тираж нової монети - до 50 тисяч екземплярів, придбати її можна на сайті Нацбанку.
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