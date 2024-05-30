Росіяни зруйнували історичну пам'ятку в Харківській області [ Редагувати ]
У селищі Мала Данилівка на Харківщині російські окупанти знищили ракетами манеж Харківського зооветеринарного інституту.
Про це повідомляє у Telegram-каналі голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.
Війна з конями, козами, свинями, кролями та коровами. Історична пам’ятка, місце де кувалися майстри спорту, навчалися діти та просто відпочивали мешканці повністю зруйноване, - написав він.
Гололобов також оприлюднив відео наслідків ударів, на якому видно руйнування манежу Харківського зооветеринарного інституту.
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