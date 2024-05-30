Окупанти завдали чергових ударів по Харкову, на місці влучання виникла пожежа [ Редагувати ]
Вночі 30 травня росіяни завдали чергових ударів по Харкову та області, на місці прильоту в місті виникла пожежа, є постраждалі.
Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Харкова Ігор Терехов.
Синєгубов повідомив, що ворог завдав щонайменше пʼять ударів, частина з них - по населених пунктах Харківського району.
Терехов зазначив, що в Харкові був удар по критичній інфраструктурі одного з районів міста.
"За оновленою інформацією, двоє людей отримали осколкові поранення, одна - гостра реакція на стрес".
Ворог завдав ударів також по Малій Данилівці. Є потрапляння в будівлю ферми, виникла пожежа. Загалом по місту й області армія рф випустила вісім ракет з території Бєлгорода.
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