Вночі 30 травня росіяни завдали чергових ударів по Харкову та області, на місці прильоту в місті виникла пожежа, є постраждалі.

Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Харкова Ігор Терехов.

Синєгубов повідомив, що ворог завдав щонайменше пʼять ударів, частина з них - по населених пунктах Харківського району.

Терехов зазначив, що в Харкові був удар по критичній інфраструктурі одного з районів міста.

"За оновленою інформацією, двоє людей отримали осколкові поранення, одна - гостра реакція на стрес".

Ворог завдав ударів також по Малій Данилівці. Є потрапляння в будівлю ферми, виникла пожежа. Загалом по місту й області армія рф випустила вісім ракет з території Бєлгорода.