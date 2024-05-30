Україна отримає від Швеції два літаки РЛС ACS890. Вони увійдуть до нового пакету допомоги. Про це повідомив прес-секретар прем'єр-міністра Швеції Том Самуельссон в його Twitter.

Так, за його словами, Швеція 29 травня оголосила про свій найбільший пакет військової допомоги Україні у розмірі 1,16 мільярда євро.

У пакет входять два літаки повітряного спостереження та управління (ACS890), які допомагають Україні ідентифікувати цілі на великій відстані.

Зокрема, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон 29 травня передав літак безпосередньо послу України у Швеції.

Раніше ми писали про те, що Макрон застеріг світ щодо зменшення допомоги Україні.