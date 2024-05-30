Київ отримає два літаки РЛС від Швеції [ Редагувати ]
Україна отримає від Швеції два літаки РЛС ACS890. Вони увійдуть до нового пакету допомоги. Про це повідомив прес-секретар прем'єр-міністра Швеції Том Самуельссон в його Twitter.
Так, за його словами, Швеція 29 травня оголосила про свій найбільший пакет військової допомоги Україні у розмірі 1,16 мільярда євро.
У пакет входять два літаки повітряного спостереження та управління (ACS890), які допомагають Україні ідентифікувати цілі на великій відстані.
Зокрема, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон 29 травня передав літак безпосередньо послу України у Швеції.
Раніше ми писали про те, що Макрон застеріг світ щодо зменшення допомоги Україні.
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