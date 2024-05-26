Президент Франції Еммануель Макрон застеріг світ від послаблення підтримки України в її боротьбі проти росії.

Про це повідомляє Tagesschau, цитуючи заяву Макрона під час його візиту до Німеччини у неділю, 26 травня.

Під час зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у Берліні, Макрон наголосив, що, говорячи про мир, потрібно розуміти, що це можливість країни захищати свої кордони та свій суверенітет.

Мир - це не відмова від принципів. Мир означає надання країні можливості захищати свої кордони і свій суверенітет, - сказав Макрон.

Водночас Штайнмаєр підкреслив, що допомога Україні не повинна бути припинена.

Нагадаємо, сьогодні президент Франції Еммануель Макрон відправився з візитом до Німеччини. Це перша подорож французького лідера до ФРН за останні 24 роки.