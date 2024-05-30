АСР було створено у 2015 році з метою надання оперативних фінансових рішень на ринках, що розвиваються. Генеральним директором компанії є Денієл Чепмен, який з самого початку керує компанією.

Компанія має офіси в таких фінансових центрах, як Буенос-Айрес, Лондон, Міннеаполіс та Нью-Йорк. У липні 2022 року Argentem Creek Partners відкрила штаб-квартиру в Абу-Дабі.

За даними іноземних ЗМІ, має близькі стосунки з російським бізнесом.

Напрями діяльності

Argentem Creek Partners інвестує в проекти та компанії, що працюють у швидкозростаючих економіках, надаючи фінансову підтримку корпораціям для реалізації їх бізнес-планів. Журналісти розповідають, що у ACP фінансують компанії та країни, які перебувають у фінансових труднощах, і вкладають кошти у проєкти з високим потенціалом прибутку.

Зокрема, економіст Олександр Охріменко відзначав, що компанія використовує воєнний стан в Україні з корисними цілями. "Очевидно, що мета Argentem Creek Partners проста – скористатися воєнним станом та отримати у власність знеціненний бізнес", — писав він про один із судових процесів, у якому бере участь компанія.

Компанію часто звинувачують у недобросовісних діях проти своїх контрагентів по всьому світу. Зокрема, контрагенти Argentem Creek Partners заявляли, що крім агресивної чорної медійної кампанії проти опонентів, АСР може залучати для досягнення своїх результатів місцевих чиновників та політичних діячів.

Також ACP звинувачують, у тому що вона діє приблизно за однією і тією самою формулою: позапланова вимога стягнення боргу при кризовій ситуації – агресивна медійна кампанія проти боржника – судовий процес – передача активів боржника зацікавленій третій стороні.

Відомі кейси та скандали

В 2020 році Казахстан через американських адвокатів подав позов на Argentem Creek Partners та генерального директора фонду Денієла Чепмена у Південному окрузі Нью-Йорка. Фонд звинуватили у покриванні шахрайських дій на території Казахстану, наданні фінансової та юридичної підтримки особам, які були звинувачені у свідомому доведенні облігацій підконтрольних ним юридичних осіб до дефолту. Натомість АСР мала отримати від шахраїв до 70% вигоди від неповернутих облігацій.

В 2020 році ACP разом з двома іншими інвестиційними фондами AllianceBernstein та Moneda запросили у бразильського виробника цукру компанії GVO (раніше Grupo Vigolino de Oliveira) дострокової виплати по облігаціям на суму $750 млн. GVO запропонувала переговори, але компанії було відмовлено у реструктуризації та запропоновано провести реорганізацію та здійснити банкрутство. Після цього почався довгий судовий процес і в 2021 році суд муніципалітету Санта-Аделія в штаті Сан-Паулу відхилив вимоги кредиторівта констатував відсутність необхідності банкрутства GVO.

З 2019-го року Фонд перебуває у судовому процесі проти великого індонезійського видобувача вугілля Berau Coal Energy у Верховному Суді штату Нью-Йорк. Компанія намагалася провести чотири окремі додаткові раунди реструктиризації боргу у Сингапурі, але Argentem заблокував ці спроби та почав вимагати від індонезійської компанії банкрутства.

Український досвід

Argentem Creek Partners вже понад 10 років працює з українськими компаніями, оскільки вітчизняний високоризикований ринок відповідає бізнес-моделі фонду.

З 2013 року кредитор вимагав погасити борг у української металургійної компанії Іnterpipe, яка належить українському бізнесмену Віктору Пінчуку. За рік до війни компанія почала відчувати складнощі через депресію на трубопрокатному ринку та обмежувальні заходи зі сторони рф. Кредитори вимагали дострокового погашення за облігаціями, але через ще більш агресивну тактику української компанії борг був реструктиризований, виплата завершилась у 2019 році.

З 2014 АСР вимагала погасити борг у українського металургійного гіганта "Метінвест" Ріната Ахметова. Металургійна компанія зазнала серйозного удару після окупацією рф частини Донецьких та Луганських областей на початку 2014 року. Тим не менше, була проведена реструктиризація боргу і в 2017 році "Метінвест" завершив виплати.

З кінця 2022 року інвестиційний фонд має корпоративний конфлікт з українським аграрним холдингом GNT Group. АСР звинувачує українських аграріїв у порушенні кредитної домовленості, натомість українські бізнесмени заявляють про бажання американського фонду здійснити рейдерське захоплення одеського зернового терміналу.

Після початку повномасштабного вторгнення українському аграрному холдингу за добу було повідомлено про необхідність дострокового погашення кредиту, після чого почалась агресивна медійна кампанія та судовий процес.

Як зазначив регіональний партнер Argentem Creek Partners Джон Паттон, фонд отримав підтримку від української влади та представників прокуратури у питанні одеського зернового терміналу. Що мав на увазі іноземний бізнесмен, залишається питанням. Також ЗМІ пишуть про участь у корпоративному конфлікті голови фракції "Слуга Народу" Давида Арахамії, який заявив, що зустрічався в листопаді 2022 року з представниками Argentem у Відні.

В квітні 2024 року АСР звинуватили у спробі рейдерського захоплення активів GNT Group. Для цього, пишуть ЗМІ, компанія залучила грузино-молдавського олігарха з російським паспортом Важа Джаші, який, за даними журналістів, має тісні зв’язки з російськими та грузинськими злочинними угрупуваннями.

Звʼязок з підсанкційним російським бізнесом

З 2022 року Argentem Creek Partners має спільний проект з ACG Mining Limited (компанія по консультуванню та інвестиціям у видобувній галузі) – це компанія ACG Acquisition Company Limited. ACG Mining Limited управляється Артемом Волинцем, колишнім топ-менеджером російського алюмінієвого гіганта "Русал", що належить Олегу Дерипасці (під санкціями США з 2018 року через російське вторгнення в Україну).

На цьому, пишуть ЗМІ, звʼязки АСР з рф не завершуються.

В 2024 році Argentem Creek Partners надав венчурний кредит у розмірі $20 млн філіппінській фінтех-компанії Salmon, співзасновниками якої є російські бізнесмени Павло Федоров та Георгій Чесаков. Першого журналісти називають "правою рукою" одіозного російського топ-менеджера Ігоря Сєчіна, який працював віцепрезидентом гірничодобувного гіганта "Норильський нікель" та віцепрезидентом "Роснєфті", нафтової компанії, яка на 70% належить росії.

Другий, зазначають у мережі, будував усю свою кар'єру у Tinkoff Group, основний актив якої – Тінькофф Банк – на початку 2023 року був включений до десятого пакета санкцій Євросоюзу щодо росії.