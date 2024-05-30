Окупанти випустили 8 ракет С-300 по Харкову: відео наслідків [ Редагувати ]
В ніч проти четверга, 30 травня, окупанти випустили 8 ракет С-300 по Харкову. Кореспондент "Подробиць" Олександр Яновський показав наслідки атаки рф.
Одна з них поцілила прямо в будівлю Харківських теплових мереж, зруйнувала її.
Поруч вибиті шибки у 23 будинках. 7 людей поранені.
Нагадаємо, російські війська можуть активізувати свої дії на ще одному напрямку в Харківській області, повідомив Синєгубов.
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