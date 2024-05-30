На Запоріжжі ворог активізувався та рухається у бік Малої Токмачки (відео) [ Редагувати ]
Російські війська активізуватися у Запорізькій області на Оріхівському напрямку. Тут підрозділ противника проводить штурм з Мирного на Малі Щербаки. Ще одне місце протистояння - поблизу села Новоандріївка. Ситуація контрольована, росіяни отримують гідну відсіч.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив боєць 1 окремого загону спеціального призначення Центру спеціального призначення "ОМЕГА" НГУ з позивним "Юрист".
"У районі Малої Токмачки ситуація складна, але контрольована. Противник у складі малих піхотних груп пробує здійснювати штурми, однак ми даємо гідну відсіч, і вдалих спроб ще не було...
На даний момент ворог сконцентрований в районі Вербового і рухається в сторону Малої Токмачки. Також створилася так звана "буферна зона", там де ми її контролюємо вогнем, а противник не може туди знайти, тому ми можемо тримати його на дистанції та відсікати всі можливі дії противника.
Останнім часом ворог почав використовувати мотоциклетну техніку для швидкого під'їзду до позицій...
Противник підтягує свої резерви, але, на щастя, це погано підготовлені солдати, які мають стару неякісну зброю та дуже старі засоби зв'язку...
На Запорізькому напрямку техніка стоїть дуже далеко через високу кількість FPV-дронів. Наші пілоти дістають техніку всюди", - розповів боєць.
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