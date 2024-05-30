Можливості бронювання - не використовує столичний метрополітен. Хоча й мав би! Як стратегічне підприємство. На сайті підземки сьогодні з'явилося повідомлення: потяги ходитимуть рідше, проміжки між рейсами збільшаться. А все, мовляв, через мобілізацію, бо трудові резерви - забирають на фронт. То хто ж насправді мав натиснути на гальма і попіклуватися про свій штатний склад? Що буде далі з метрополітеном і як на це реагує столична влада? Розкаже Єлизавета Яковлева.

Єлизавета Яковлева, кореспондентка:

У столичній підземці заявляють про серйозний брак кадрів. У дефіциті - машиністи, токарі, слюсарі та інші спеціалісти. 7% працівників - служать у лавах ЗСУ. Як наслідок - поїзди будуть ходити рідше, попереджають у метрополітені.

З офіційної заяви КП "Київський метрополітен":

Зокрема машиністів електропоїздів - 83 вакансії, електромеханіків - 48, токарів і слюсарів за відповідними напрямами - 161. Інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину в "міжпік" та на 45 секунд у "пікові" години.

Ми поспілкувалися з машиністом Київського метро. За його словами, проблема з кадрами існує не перший місяць.

Сергій Вовкогон, машиніст КП "Київський Метрополітен":

У нас є при метрополітені військове бюро. Нам там відповіді не дали. Ніхто нічого не говорить, ніхто нічого не розуміє, але людей потроху призивають. Зараз ми зменшуємо парність. Через місяць ще стане менше машиністів і інших працівників. Доведеться знову вирішувати парність. Ми дійдемо до тієї точки неповернення, коли кількість поїздів доведеться стрімко знизити. Наприклад, інтервали будуть 10 хвилин і більше.

Сергій наголошує: бронюванням співробітників керівництво підземки майже не займається. А заповнювати вакансії новими співробітниками - просто не встигають. Щоб підготувати навіть посереднього спеціаліста, потрібен рік, а то й більше.

Сергій Вовкогон, машиніст КП "Київський Метрополітен":

Тому десь рік треба на те, щоб виховати одного машиніста. Але не факт, що людина буде працювати. Тому що люди приходять навчатися і не показують необхідний рівень знань. І просто виходять, не складають екзамен. Або коли їздять в кабіні, їм стає погано - клаустрофобія, все таке. Слюсарів, які ремонтують вагони, можна порахувати по пальцях. А це безпека руху. І, на секундочку, якщо призивають машиністів, то кого брати?

Київське метро - стратегічне підприємство. Тут має бути заброньована значна частина працівників. Втім, за словами депутата Київської міської ради Андрія Вітренка, жодних заяв чи скарг з боку Метрополітену щодо дефіциту кадрів не надходило.

Андрій Вітренко, депутат Київської міської Ради:

Київський метрополітен є стратегічним підприємством, яке, відповідно до постанови Кабміну, має право на бронювання своїх працівників. Я можу розцінювати з двох частин. Або це недолугий менеджмент Метрополітену, що вони не забронювали тих працівників, які займають стратегічні місця, або це якась спеціалізована диверсія. Вони ж не жаліються на брак управлінців, на брак менеджерів, на брак топів, на брак заступників. Вони ж, мабуть, всі заброньовані.

До того ж, наголошує депутат, керівництво стратегічного підприємства має активно працювати з кадровими резервами, проводити навчання для молодих фахівців. І тоді здолати кадровий голод буде легше. Хай там як, врегулювати ситуацію, що виникла у Київському метро, треба якнайшвидше. Адже підземка щодня перевозить до півтора мільйона пасажирів. І без її регулярної роботи - найбільшому місту України впоратися з перевезенням киян та гостей столиці буде надзвичайно важко.