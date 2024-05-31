Пошкоджено склади та авто: наслідки ракетної атаки рф на Київ [ Редагувати ]
Російська федерація вранці п'ятниці, 31 травня, завдала ракетного удару по місту Київ. В результаті цього зафіксовано руйнування та пожежу.
За даними начальника КМВА Сергія Попко, в результаті ракетного удару почалась пожежа.
Пожежею пошкоджено:
- приватне домоволодіння СТО;
- автомийка;
- 6 легкових авто;
- складське приміщення.
Пожежа була площею приблизно 120 метрів квадратних. Станом на 08:00 інформація стосовно потерпілих та загиблих наразі відсутня.
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