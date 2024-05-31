У Харкові триває розбір завалів п’ятиповерхівки після обстрілу рф (відео) [ Редагувати ]
У Харкові рятувальники розбирають конструкції зруйнованого російським ударом під’їзду на проспекті Любові Малої, куди у ніч 31 травня влучила ракета.
Загинули четверо мешканців, під завалами ще є люди. Їхні родичі чекають біля будинку, сподіваються, що близькі живі
Відео: Олександр Яновський, "Подробиці"
Нагадаємо, що російська федерація вночі 31 травня знову завдала ударів по Харкову. Росіяни поцілили ракетами С-300 у житлову забудову.
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