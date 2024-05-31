Російська федерація вночі 31 травня знову завдала ударів по Харкову. Росіяни поцілили ракетами С-300 у житлову забудову.

За даними прокуратури, у місті було зафіксовано 5 влучань. Росіяни цілили виключно у цивільну інфраструктуру у Новобаварському районі міста. В результаті обстрілу там зруйновано п'ятиповерховий будинок та пошкоджено ще 20 житлових будівель. Також зруйновано приватне підприємство.

За попередніми даними, в результаті обстрілу загинули три людини. Один із загиблих - охоронець приватного підприємства, котрий на момент атаки перебував на вулиці. Ще 23 особи отримали поранення, серед них дві дитини - хлопчик та дівчинка 12 років.