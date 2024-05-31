Україна та Норвегія підписали гарантії безпеки [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Цього року Норвегія надасть Україні щонайменше близько 1,2 млрд євро військової допомоги. Загалом у довгострокову програму з підтримки України Норвегія заклала майже 6,4 млрд євро на 2023–2027 роки. Норвезька підтримка України триватиме впродовж усього терміну дії угоди.
Крім того, Норвегія допомагатиме Україні розвивати спроможності у сфері сучасних бойових літаків і вже фіксує чітку готовність передати винищувачі F-16.
До того ж Осло зробить вагомий внесок у розвиток морських спроможностей у Чорному й Азовському морях, продовжить надавати системи NASAMS, а також обладнання до них і навчатиме фахівців.
Україна та Норвегія працюватимуть над поглибленням оборонно-промислового співробітництва.
Згідно з документом, Норвегія також підтримуватиме формулу миру, санкцій, відшкодування збитків, притягнення агресора до відповідальності, а також допомоги в економічному відновленні, гуманітарному розмінуванні, захисті критичної інфраструктури та боротьбі з російською пропагандою. Норвезькі лікарні й надалі надаватимуть допомогу українцям.
Також Норвегія працюватиме над майбутнім членством України в НАТО.
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