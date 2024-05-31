Китай не братиме участі в мирній конференції щодо України, яка відбудеться у Швейцарії наступного місяця.

Три джерела видання повідомили, що Пекін відхилив запрошення, бо не були виконані умови участі.

Цього тижня Китай поінформував дипломатів про те, що серед умов, які не були виконані, - визнання конференції як росією, так і Україною, рівна участь усіх сторін і чесне обговорення всіх пропозицій.