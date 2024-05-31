Президент США Джо Байден дозволив Україні застосовувати американську зброю для протидії російській агресії, зокрема для ударів по території рф. Про це на брифінгу 31 травня заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

Останніми тижнями Україна прийшла до нас та просила про авторизацію застосування зброї, яку ми надаємо, щоб використовувати проти російської агресії, включно з російськими силами, які чинять безладдя на російській стороні кордону та атакують Україну. Це пішло одразу до президента. І, як ви чули, він погодив використання зброї для цієї мети.

Про те, що адміністрація президента США Джо Байдена таємно дозволила Україні завдавати ударів по території росії американською зброєю, але лише поряд з кордоном у районі Харкова, де російська армія намагається йти у наступ, раніше повідомило видання Politico.

Незабаром цю інформацію підтвердили джерела ВВС News, CNN, The Guardian та інших ЗМІ. Співрозмовники видань зазначали, що Байден доручив своїй команді забезпечити Києву можливість застосування американської зброї для вогню у відповідь, щоб "Україна могла завдавати ударів по російським військам, які завдають або готуються завдати удару".

Ставлення адміністрації Байдена до можливості далеких ударів по цілях у глибині росії "не змінилося".

За інформацією The Wall Street Journal, США дозволили ЗСУ застосовувати для ударів по території рф артилерію, ракети GMLRS, які б'ють максимум на 80 км, та системи залпового вогню HIMARS для їхнього запуску. Удари далекобійними ракетами ATACMS як і раніше заборонені.