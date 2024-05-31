Російські терористи продовжують обстрілювати Харківську область. Зокрема, внаслідок атаки 30 травня у Вовчанську було поранено волонтера з Швейцарії.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

31 травня близько 14:00 село Шестакове Чугуївського району було обстріляне російськими військовими. Двоє чоловіків отримали поранення. Також пошкоджено житлові будинки та будівлі ферми.

30 травня через ворожий обстріл у Вовчанську було поранено волонтера зі Швейцарії, який прибув до України з гуманітарною місією для допомоги в евакуації людей та тварин з зон бойових дій. Медики надали йому допомогу.

Чугуївська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).