Війська рф атакували дві гідроелектростанції під час нічного масованого обстрілу [ Редагувати ]
російські війська у ніч проти 1 червня під час чергової масованої атаки на енергообʼєкти України поцілили по двох гідроелектростанціях.
Про це повідомила компанія "Укргідроенерго".
Також є влучання в інфраструктуру поруч зі станціями.
Відомо про критичні пошкодження обладнання. Гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків.
У компанії наголосили, що від початку повномасштабного вторгнення росія знищила Каховську ГЕС, випустила понад 110 ракет по всім ГЕС та ГАЕС "Укргідроенерго".
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