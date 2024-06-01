Фото: Наслідки влучання російських ракет по ДніпроГЕС, 22 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

російські війська у ніч проти 1 червня під час чергової масованої атаки на енергообʼєкти України поцілили по двох гідроелектростанціях.

Про це повідомила компанія "Укргідроенерго".

Також є влучання в інфраструктуру поруч зі станціями.

Відомо про критичні пошкодження обладнання. Гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків.

У компанії наголосили, що від початку повномасштабного вторгнення росія знищила Каховську ГЕС, випустила понад 110 ракет по всім ГЕС та ГАЕС "Укргідроенерго".