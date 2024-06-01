Вибух у Харкові пролунав у суботу, 1 червня. Росіяни вдарили по місту.

Про це повідомили у Telegram-каналі мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Вибух у Харкові пролунав після 13:15. Міський голова підтвердив, що окупанти обстріляли місто. Зафіксований "приліт" у Київському районі міста.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски російської авіацією керованих авіабомб, зокрема, і в напрямку Харкова.

Варто додати, що повітряна тривога у Харківській області триває вже понад сім годин. Її оголосили о 06:08.