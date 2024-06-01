росія вночі знову завдала ракетних ударів по ДніпроГЕС, рух греблею станції буде закрито на всі вихідні. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Всі профільні служби працюють над відновленням руху греблею ДніпроГЕС. Наш пріоритет - безпека мешканців Запоріжжя. Тож робимо не тільки швидко, а й якісно і виважено.

Після детального обстеження наслідків ворожого ракетного удару прийняли рішення не відкривати рух греблею на вихідні дні. За цей час маємо зробити все необхідне, щоб максимально убезпечити учасників руху.

Повідомлятиму про виконання робіт. А поки раджу користуватися іншими шляхами проїзду між двома берегами Запоріжжя", - пише Федоров.

В Укргідроенерго повідомили, що під час ракетного удару у ніч на 1 червня під ударом опинились і дві гідроелектростанції.

"Критичні пошкодження обладнання. Гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків. З початку повномасштабного вторгнення росією було знищено Каховську ГЕС, випущено понад 110 ракет по всім ГЕС та ГАЕС Укргідроенерго", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час масштабної атаки рф 22 березня у ДніпроГЕС влучили вісім російських ракет. Станція виведена з ладу, але загрози прориву немає.