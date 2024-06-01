Російські війська скинули дві авіабомби на дитячий садок у Мирнограді Донецької області. Поранення отримали п'ятеро людей, повідомляє Нацполіція.

"Вчора, 31 травня, близько 22:10 ворог скинув на місто авіабомби "УМПБ Д-30 СМ". П’ятеро цивільних осіб зазнали поранень. Першу медичну допомогу людям надавали парамедики поліції.

Внаслідок обстрілу постраждали троє чоловіків віком 22, 38 і 39 років та дві жінки - 40 і 68 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, різані рани", - йдеться у повідомленні.

У Мирнограді зруйновано заклад дошкільної освіти, пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, три цивільних авто. До повномасштабного вторгнення дитсадок вміщував понад 200 дітей.